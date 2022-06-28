بدران يوجه رسالة مؤثرة للترجي بعد التحاقه بضمك

وجه المُدافع المحوري للمنتخب الوطني الجزائري، عبد القادر بدران، رسالة مؤثرة لفريق الترجي الرياضي التونسي.

حيث كتب اللاعب الجديد لفريق ضمك السعودي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

“بعد ثلاث سنوات رائعة عشتها وتحصلت فيها على خمسة ألقاب غالية، حان الأوان لأودعكم وأكتفي بهذا القدر من الغرام.. شكرا لمن فتح لي أبواب التألق والمنتخب الوطني”.

كما أضاف بدران:”شكرا لرئيس النادي والمسؤولين الذين وثقوا في.. شكرا لأنصار النادي الأوفياء الذين أحبوني وأحببتهم”.

واختتم:”لن أقول وداعا، بل أقول إلى الملتقى، وسيبقى الترجي اسما محفورا في قلبي”.