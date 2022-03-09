بدران يُشارك مع الترجي ويُريح بلماضي قبل مواجهتي الكاميرون

عاد اليوم الأربعاء اللاعب الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، للمُشاركة مع فريقه الترجي الرياضي التونسي.

بدران شارك أساسيا في لقاء المكشخة أمام الضيف النادي الرياضي البنزرتي في لقاء الجولة 10 من الدوري التونسي.

كما شكل “قاديرو” محور الدفاع مع مواطنه محمد أمين توغاي، بينما انتهى اللقاء بفوز الترجي برباعية دون رد.

عودة بدران للمُشاركة في موقعة اليوم التي جرت بملعب رادس الأولمبي تأتي بعد شهر من الغياب بداعي الإصابة.