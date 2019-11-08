بدران يُصاب مرة أخرى ويُضيّع فرصة التواجد مع “الخضر”

تعرض “عبد القادر بدران”، لإصابة جديدة على مستوى الكاحل ستبعده على الميادين مجددا في مباراة فريقه “الترجي التونسي” أمام “البنزرتي”.

وكان بدران قد تعرض لإصابة في نفس المكان تقريبا ابعدته عن الميادين لمدة 6 أسابيع كاملة.

وقال اللاعب الجزائري في تصريح له: “لم أكن أنتظر هذه الإصابة وفي نفس المكان تقريبا”.

وأضاف: “بعد غيابي لمدة 6 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة، أجد نفسي الآن مجبرا على الغياب من جديد”.

وختم كلامه: “لدي ثقة كاملة في الجهاز الطبي للترجي التونسي، وأتمنى أن لا تؤثر هذه الإصابة على معنوياتي”.

يذكر أن “بدران” كان ضمن اهتمامات الناخب الوطني “جمال بلماضي” من أجل التواجد في قائمة الـ 23 لاعب.