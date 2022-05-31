بدران يُغادر الترجي وهذه هي وجهته القادمة !

كشفت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الثلاثاء أن اللاعب الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، قرر مُغادرة فريقه الترجي الرياضي التونسي.

حيث لن يُجدد المُدافع المحوري للمُنتخب الوطني عقده الذي ينتهي مع المكشخة يوم 30 جوان 2022 وفق ذات المصدر.

كما أعطى، بدران، موافقته إلى مسؤولي نادي ضمك السعودي من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

في انتظار إنهاء بعض التفاصيل والإجراءات الخاصة بإمضاء العقد الذي سيمتد لموسمين.