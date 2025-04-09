بدريسي يُشدّد على ضرورة التجديد النقابي

عقد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، اجتماعا تشاوريا مع منسقي الاتحاد في ولايات تيارت، عين الدفلى، وأولاد جلال. لتقييم أدائهم ومناقشة سبُل تحسين تنفيذ برامج العمل السنوي.

الاجتماع جاء في إطار متابعة التوجيهات التي أصدرت في المؤتمر الأخير للاتحاد، وكان فرصة لمراجعة وتحديث الخطط النقابية.

وقال بدريسي إن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا العودة للميدان بكل حماس، والتفاعل المباشر مع القاعدة الشعبية لتحقيق الأهداف على أرض الواقع. بعيدًا عن الشعارات التي لا تترجم إلى نتائج ملموسة”. وأكد أن أي تقصير في الجوانب التضامنية والتحسيسية لن يُقبل في المستقبل، معتبرا أن هذه الأنشطة يجب أن تكون أولوية في برامج العمل.

كما أعرب بدريسي عن استيائه من “الركود” الذي سجلته بعض الولايات في تنفيذ الأنشطة النقابية في الأشهر الماضية. محذرًا من أن المرحلة القادمة تستدعي إعادة هيكلة حقيقية للمكاتب الولائية. ولن يكون هناك مكان للأمناء الذين يتقاعسون عن أداء مهامهم”.

كما أكد بدريسي على ضرورة التحول الرقمي في العمل النقابي. حيث أكد على تفعيل الصفحات الرسمية للمكاتب الولائية والمحلية على مواقع التواصل الاجتماعي. بهدف تعزيز التواصل مع الأعضاء بشكل مباشر وفعّال. “لا يمكن للاتحاد أن يحقق تطلعاته دون استثمار كامل في الرقمنة. بما يسهم في تعزيز التفاعل مع المهنيين وتوسيع دائرة التوعية النقابية.

وأشار المتحدث في سياق ذي صلة، إلى أن الاتحاد قادر على العودة إلى مكانته الطليعية في المشهد النقابي إذا ما التزمنا جميعًا بتوجيهات القيادة الوطنية. واستمررنا في التجديد والتفاعل المستمر مع جميع فئات التجار والحرفيين”.

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