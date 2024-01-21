بدر العيدودي: عشيقة لقجع “بشرى الضو” متورطة في ألاعيبه وشبكاته للدعارة

كشف الناشط السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي، عن تفاصيل مثيرة وفضائح بالجملة لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

وقال العيدودي في حوار خص به قنات النهار، إن “رئيس الجامعة المغربيه فوزي لقجع يقوم بتبييض أموال تجارة المخدرات في مجالات الرياضة وجزء منه يتم التحكم به في الصحافيين”.

وأضاف الإعلامي المغربي، “أن 137 مؤسسة إعلامية مغربية يمولها نظام المخزن من أموال المخدرات.”

وتابع الناشط السياسي، أن مغربية تدعى بشرى الضو متورطة في ألاعيب لقجع وشبكاته للدعارة، لافتا أنه سيتم منحها وساما ملكيا نظير ما قدمته للمخزن.