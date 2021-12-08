بدر بانون: “هذا هو خيارنا الوحيد أمام الجزائر”

تحدث قائد المنتخب المغربي، بدر بانون، عن المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بالخضر، ضمن ربع نهائي كأس العرب 2021.

ونقلت وسائل إعلام عربية تصريحات بانون، أين قال: “دخلنا مرحلة خروج المغلوب، ولا خيار أمامنا سوى الفوز على الجزائر”.

كما أضاف: “مباريات الداربي تحمل طابع خاص، ومباراتنا أمام المنتخب الجزائري، ستحسم على جزئيات بسيطة”.

وتابع بدر بانون: “من يريد التتويج باللقب عليه المرور بكل المحطات الصعبة، ومن جهتنا جاهزون للمواصلة بنفس العزيمة لاسعاد جماهيرنا”.