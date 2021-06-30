بدر بنك: إطلاق 14منتوجا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية

كشف المدير العام لبدر بنك محند بوراي يوم الأربعاء من وهران أن ما يقارب مليار دينار من الودائع. إستقطبته الشبابيك الـ 9 للصيرفة الإسلامية المفتوحة عبر الوطن منذ شهر ماي الماضي.

وأوضح محند بوراي البنك يعتزم قبل نهاية العام القادم أن تكون هناك وكالات وشبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية عبر جميع وكالاتها والمقدرة بـ 327.

كما صرح ذات المسؤول لوأج ان بدر بنك قد أطلق تاسع شباك يقدم 14 منتوجا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية القائمة على المرابحة. على غرار “مرابحة غلتي” و”مرابحة الأشغال العمومية” و “مرابحة وسائل النقل”، وغيرها.

وأشار محند بوراي14 خدمة التيس يقدمه البنك تدخل في إطار الصيرفة الإسلامية، 6 منها تخص الادخار والتوفير و8 أخرى هي منتجات تموين على صيغة المرابحة. وكذا تموين من أجل اقتناء مواد أولية، واقتناء العتاد، واقتناء العتاد الفلاحي. بالإضافة إلى تغطية النفقات المتعلقة بالعمليات الزراعية وكذلك تمويل عملية التصدير.

وأكد ذات المسؤول انه سيتم إطلاق منتوجات أخرى في السوق قريبا، خاصة تلك المتعلقة بإقتناء السيارات والمساكن.

وأن المنتجات تخضع الى مصادقة هيئة شرعية داخل “بدر بنك” إضافة إلى مصادقة المجلس الإسلامي الأعلى يضيف المدير العام .