بدعم جماهيري غفير.. لاعبو “الخضر” يكتشفون ملعب موقعة سويسرا في فانكوفر

دخل لاعبو المنتخب الوطني، قبل قليل، أرضية ميدان ملعب “بي سي بليس” بالعاصمة الكندية فانكوفر، وذلك للقيام بالمعاينة الأخيرة للميدان قبيل المواجهة المصيرية التي ستجمعهم بمنتخب سويسرا، لحساب الدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

ورصدت عدسات الكاميرات دخول “محاربو الصحراء” إلى المستطيل الأخضر بمعنويات مرتفعة جداً وابتسامات عريضة متبادلة، تعكس الأجواء الإيجابية والروح العالية التي استجمعها القائد رياض محرز ورفاقه خلال الفترة الاستعدادية الأخيرة. وتُظهر المؤشرات الأولية جاهزية نفسية وبدنية كبيرة للكتيبة الوطنية من أجل رفع التحدي في هذه المباراة الحاسمة.

وفور نزولهم إلى أرضية الملعب، حظي زملاء محرز باستقبال حار وهتافات مدوية من الجماهير الجزائرية التي تنقلت بقوة إلى مدرجات ملعب “بي سي بليس”، حيث بادل اللاعبون الأنصار التحية، في مشهد حماسي يؤكد الدعم اللامشروط الذي يحظى به “الخضر” في رحلتهم نحو تحقيق تأهل تاريخي إلى الدور القادم لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية.