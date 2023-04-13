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قناة النهار

بدعم من الشعب الجزائري.. حفل إفطار للمئات من الأيتام في غزة

بقلم قناة النهار
بدعم من الشعب الجزائري.. حفل إفطار للمئات من الأيتام في غزة
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بدعم من الشعب الجزائري.. حفل إفطار للمئات من الأيتام في غزة

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