بدعم من حليفته فرنسا.. المخزن يتورط في فضيحة جديدة

أفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن نظام المملكة المغربية قام بسرقة معلومات عسكرية من جزر الكناري ومليلية بدعم من حليفته الجديدة فرنسا.

وبحسب الصحيفة الإيبيرية، في طبعتها الصادرة يوم الثلاثاء، فقد قامت شبكة متكونة من أربعة جواسيس بسرقة معلومات عسكرية من جزر الكناري ومليلية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح المصدر ذاته بأن الجواسيس الأربعة تابعون لمصلحة المخابرات المغربية بقيادة ياسين منصوري. العنصر الرئيسي في فضيحة النواب الأوروبيين المتورطين في قضايا فساد.

وتعزز عملية التجسس، التي تخص معلومات استراتيجية لجزر الكناري ومليلية متعلقة ببروتوكولات العمل العسكري، الشكوك المتزايدة حول أهداف المملكة العلوية على التراب الإسباني”. استنادا الى الجريدة الإسبانية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن “هروب الجواسيس المغربيين الأربعة مؤخرا بعد اكتشاف تورطهم في استنساخ معلومات سرية لجنديين إسبانيين اثنين على الأقل، قد أثار زلزالا سياسيا لدى مصالح الاستخبارات الإسبانية”.

فرنسا طرفا ثالثا

وأشارت الصحيفة إلى أن كشف هذه الفضيحة الجديدة للجوسسة يأخذ بعدا مقلقا أكثر، كونها أدرجت طرفا ثالثا و هو فرنسا.

وأضافت الجريدة “أن مصادر مخابرات أوروبية تشير الى أن مصالح الاستخبارات الفرنسية قد تكون قدمت دعما لوجستيكيا و معلومات للمغرب في إطار حملة جوسسة ضد مناطق استراتيجية إسبانية. ويبدو أن باريس التي تعززت علاقاتها مع الرباط خلال السنوات الأخيرة تفضل مصالحها الثنائية مع (المغرب) بدل الاستقرار الجهوي أو دورها كحليف أوروبي”.

و تضيف جريدة “البيريوديكو” أن تورط فرنسا في هذه الفضيحة قد يفسر خاصة برغبة هذه الأخيرة “بالكيد لحليفها الأوروبي والأطلسي أي رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز” لاستبعاده من منطقة المغرب العربي خاصة المغرب. من خلال منح معلومات لمصالح مخابرات نظام المخزن حول قواعد لحلف شمال الأطلسي المتواجدة في التراب الإسباني خاصة في سبتة ومليلية.

وتابعت الصحيفة بأن هذه الشكوك ليست جديدة، حيث ذكرت بأنه في سنة 2022 “كانت تقارير غير رسمية تحذر من إمكانية تسرب معلومات حساسة للدفاع الإسباني مصدرها هيئات حلف شمال الأطلسي. ما يسهل التدخلات المغربية في مجال المخابرات العسكرية، والهدف المحتمل: إضعاف قدرات الدفاع الإسباني وتعزيز الطموحات الجيوسياسية للمغرب في المنطقة”.