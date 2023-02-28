بدعوة من الجزائر.. منتخب فلسطين للجيدو يشارك في دورة الجزائر الدولية

بدعوة من الجزائر، يصل المنتخب الفلسطيني للجيدو (أكابر)، غدا الأربعاء، إلى مطار “هواري بومدين” للمشاركة في دورة الجزائر الدولية.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبر موقعها الرسمي، بأن الوفد الفلسطيني، المنتظر بالجزائر، يضم 12 عضوا، ويقودهم رئيس اتحاد الجيدو جهاد عويضة.

كما يشارك المصارعين الفلسطينيين، في دور الجزائري الدولية، المقررة بالقاعة البيضوية، يومي 18 و19 مارس، المؤهلة لاولمبياد باريس.

يذكر أن المنتخبين السعودي، والليبي، يتواجدان في الجزائر، في انتظار وصول المنتخب الأردني، للمشاركة في هذه الدورة الدولية.