بدعوة من الرئيس تبون.. عطاف يكشف عن زيارة مرتقبة لرئيسة المجر إلى الجزائر 

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، ببودابست، على أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر كاتالين نوفاك، إلى الجزائر مستقبلا، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد شدد في كلمة له أمام الصحافة عقب المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره المجري،بيتر سيارتو، علىأهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر كاتالين نوفاك، إلى الجزائر مستقبلا.

وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما أكد الوزير عطاف على ضرورة التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج نوعية تدشن عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الجزائرية-المجرية.