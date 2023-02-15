بدعوة من بوغالي.. رئيس برلمان كينيا في زيارة إلى الجزائر

يشرع رئيس برلمان جمهورية كينيا، موسى ويتا نغانغولا، في زيارة إلى الجزائر بداية من السبت القادم بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس، فإن هذه الزيارة التي تدوم إلى غاية 25 فيفري الجاري، ستكون “فرصة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود وإظهار ما حققه التعاون المشترك في شتى الأصعدة وبحث إمكانيته إعطائه ديناميكية متجددة”.

وسيجري رئيس برلمان جمهورية كينيا خلال إقامته بالجزائر –يضيف البيان– “محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان ويعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة”.