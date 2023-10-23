بدعوة من بوغالي.. رئيس مجلس نواب الشعب التونسي في زيارة للجزائر

يشرع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق أربعة أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان للمجلس، تندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي البلدين وبحث سبل الارتقاء بها.

كما تهدف في إطارها العام إلى توطيد روابط الأخوة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين والشقيقين.

وأضاف البيان، أنه وخلال إقامته بالجزائر، سيستقبل بودربالة والوفد المرافق له من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل.

كما سيجري عدة مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة.