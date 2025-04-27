بدعوة من جامعة أوكسفورد .. عميد جامع الجزائر سيلقي محاضرة حول الأمير عبد القادر

بدعوة من مركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة، التابع لجامعة أوكسفورد توجه اليوم عميد جامع الجزائر الشّيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ العاصمة البريطانية لندن.

وكان في توديع العميد في مطار الجزائر الدّولي، مديرُ ديوان عميد جامع الجزائر، ورئيس المجلس العلميّ لجامع الجزائر.

وسيُلقي عميد جامع الجزائر ، مساء الغد ، محاضرة في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلاميّة”، حول الأمير عبد القادر، تتناول جوانب من إرثه الأميري، وأفكاره في أبعادها المقاوِمة، والصّانعة للسّلام.