بدعوة من رئيس الجمهورية.. حفيد مانديلا يحل بالجزائر

حل اليوم الأربعاء حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، بالجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ووجد “شيف زووليفوليل مانديلا” النائبان، بهجة العمالي، وهشام بن حداد، في استقباله بالمطار الدولي الجديد “هواري بومدين”.

وتأتي زيارة، شيف زووليفوليل مانديلا، الذي كان مرفوقا بحرمه من أجل حضور مراسيم تدشين ملعب براقي الذي يحمل اسم الزعيم “نيلسون مانديلا”.

والذي سيتزامن مع افتتاح فعاليات كأس افريقيا للمحليين “الشان” التي ستحتضن الجزائر طبعتها السابعة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 4 فيفري القادم.