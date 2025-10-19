بدعوة من سعيود.. وزير الداخلية الإسباني يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الأحد، نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان في استقباله، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، مرفوقا بالوزير والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي.

إلى جانب المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

كما حضر مراسم الاستقبال سعادة سفير إسبانيا بالجزائر فرناندو موران.