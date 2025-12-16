بدعوة من عرقاب..وزيرة البترول والمناجم التشادية في الجزائر

شرعت وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، ندولينودجي أليكس نايمباي (Ndolenodji Alix Naimbaye)، على رأس وفد يضم مسؤولين وإطارات من المؤسسة التشادية للمحروقات (SHT)، والمؤسسة التشادية للبترول (TPC)، والمؤسسة الوطنية التشادية للاستغلال المنجمي والتسويق (SONEMIC)، إضافة إلى سلطة ضبط القطاع البترولي (ARSAT) والمعهد العالي التشادي للبترول (INSPEM)، في زيارة عمل إلى الجزائر تمتد من يوم الثلاثاء 16 إلى يوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

وحلت الوزيرة التشادية والوفد المرافق لها بالجزائر مساء أمس، حيث كان في استقبالها. بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”. كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، كريمة بكير طافر.

وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث فرص التعاون وتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين في مجالي المحروقات والمناجم.

كما تعكس الإرادة المشتركة لفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الثنائي الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متصاعدة. بفضل الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين. ويأتي ذلك تأكيدا لعمق الروابط الأخوية وصلات التضامن التي تجمع الجزائر والتشاد. وترسيخا للإرادة السياسية المشتركة لتقوية التعاون وتوسيعه. كما تمثل هذه الزيارة امتدادا للزيارة التي قام بها الرئيس محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية التشاد، إلى الجزائر خلال شهر سبتمبر 2025. والتي جدد خلالها قائدا البلدين التأكيد على التوجه الاستراتيجي. الرامي إلى تعزيز التعاون لاسيما في قطاعي المحروقات والمناجم.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية، من بينها لقاء مع السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، وجلسة عمل مع كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم. كما سيجري الوفد التشادي محادثات مع مسؤولين من مجمعي سوناطراك وسونارام، إضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية وتعزيز فرص التعاون التقني والمؤسسي بين البلدين.