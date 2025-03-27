بدلاً من كوت ديفوار.. مصر تحتضن كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، منح مصر حق استضافة النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، والمقرر انطلاقها نهاية شهر أفريل المقبل.

ووفقًا للبيان الصادر عن “الكاف”، اليوم الخميس، تقرر إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، عقب اعتذار الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عن استضافة الحدث. بسبب “ظروف غير متوقعة” حالت دون احتضان كوت ديفوار البطولة.

وبناءً على ذلك، وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وموافقة الحكومة المصرية، على نقل حقوق الاستضافة إلى مصر، والتي كانت قد تقدمت في وقت سابق بعرض لتنظيم البطولة.

كما أوضح البيان أن مباراة الافتتاح ستقام يوم الأحد 27 أفريل. بينما يختتم الحدث بالمباراة النهائية يوم 18 ماي.