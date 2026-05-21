بدموع الفرح.. رونالدو يعانق لقب الدوري السعودي في سن الـ41

قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب الفوز العريض على ضمك بنتيجة (4-1)، في مواجهة تألق فيها قائد “العالمي” بتسجيل ثنائية حاسمة.

وشهد اللقاء بداية قوية للنصر الذي فرض سيطرته مبكرًا وتقدم بهدفين، قبل أن ينجح ضمك في تقليص الفارق. غير أن رونالدو أعاد الأمور إلى نصابها في الدقيقة 63 عبر ركلة حرة مباشرة، قبل أن يختتم مهرجان الأهداف بهدف رابع رائع في الدقائق الأخيرة.

وعقب صافرة النهاية، عاش رونالدو لحظات مؤثرة امتزجت فيها مشاعر الفرح والإنجاز بدموعه، وهو يعانق لقب الدوري السعودي للمرة الأولى في مسيرته.

ويعَدُّ هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة “الدون”، البالغ من العمر 41 عامًا. إذ أنهى سنوات من الانتظار على مستوى البطولات المحلية مع الأندية، منذ آخر لقب دوري حققه رفقة جوفنتوس في إيطاليا عام 2020.

ومنذ انضمامه إلى النصر سنة 2023، شكّل رونالدو أحد أبرز الوجوه الكروية في الدوري السعودي، ليضيف لقب دوري روشن إلى قائمة إنجازاته التي تضم ألقابًا في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، فضلًا عن 5 تتويجات بلقب دوري أبطال أوروبا.