شخص يقتل نسيبته ويصيب شقيقها بدوار بوجمعة في وهران

اهتز الحي الفوضوي لحي الشهيد محمود دوار بوجمعة سابقا، التابع لبلدية حاسي بونيف دائرة بئر الجير بوهران على جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها فتاة في العشرينيات من العمر فيما أصيب شقيقها.

الجريمة وحسب مصادر محلية وقعت نهار اليوم ارتكبها شخص بعد شجار نشب بينه وبين زوجته التي كانت رفقة شقيقتها التي تعرضت لطعنة خنجر قبل تدخل شقيقها الذي تعرض هو الآخر لطعنة بالسلاح الأبيض.

ليتم تحويله بعد ذلك إلى استعجالات مستشفى وهران لاصابته الحرجة، فيما يجهل لحد الساعة أسباب الجريمة التي باشرت الجهات الأمنية التحقيق فيها.