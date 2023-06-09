بدون مساحيق تجميل.. سلمى حايك تصدم جمهورها على إنستغرام

نشرت النجمة العالمية سلمى حايك، صورة جديدة لها على صفحتها بانستغرام، ظهرت فيها من دون مكياج أو “فيلتر”، حيث أظهرت الصورة تقدمها بالعمر بشكل لافت.

وتعمدت النجمة والتي تبلغ من العمر 56 عاما، إظهار وجهها تحت أشعة الشمس. مما أظهر التجاعيد بوضوح، وكذلك الهالات السوداء تحت العين. إضافةً إلى الشعر الأبيض الذي يغزو شعرها بشكل لافت.

وكتبت سلمى حايك: “أنا عندما أستيقظ في الصباح، وأحصي عدد التجاعيد التي ظهرت في وجهي. وانضمت إلى سابقاتها، والشعر الأبيض”.