بدون نطق… هكذا ترسل الملكة إليزابيث رسائل مشفرة لموظفيها

تستخدم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مجموعة من الإشارات والحركات، في مخاطبة موظفيها داخل القصر الملكي أو خارجه، دون أن تخاطبهم بالكلام. حيث تحمل هذه اللغة الخاصة رسائل مشفرة إلى موظفيها خاصة أثناء اللقاءات الرسمية، دون أن تنطق بأي كلمة أمام ضيوفها.

وتطرقت الكاتبة الأمريكية “ماريسا لاليبرتي” في تقرير نشرته عبر مجلة “ريدرز دايجست “، إلى اللغة التي تخاطب بها ملكة بريطانيا موظفيها. غير لغة الكلام، وبدورهم الموظفين وعمال القصر يفهمون ما تريد الملكة إيصاله لهم.

ملابس وإكسسوارات تحمل رسائل خفية

وقالت الكاتبة الأمريكية، ووفقا للعديد من الخبراء في شؤون العائلة الملكية، فإن الملكة إليزابيث، لا تختار ملابسها وفساتينها على حسب الشكل واللون. بل تحمل رسائل مشفرة لموظفيها.

فمثلا خلال استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2017 ارتدت الملكةإليزابيث قبعة بدت ألوانها مشابهة بشكل لافت لعلم الاتحاد الأوروبي.

ورأى الخبراء أن ارتداء الملكة دبوسا مزخرفا أهداها إياه باراك أوباما كان رسالة مشفرة للرئيس ترامب عندما زارها في لندن.

حقيبة الملكة إليزابيث لها معاني خاصة

وقالت الكاتبة “لاليبرتي ماريسا”، أن الملكة عندما تنقل حقيبتها من الذراع اليمن إلى اليسرى أثناء المحادثة لا يعني ذلك أنها متعبة من حمل الحقيبة. بل إنها تود من أحد من الموظفين أن يقاطع المحادثة وينهيها.

وفي حال أخذت إليزابيث حقية يدها على الطاولة خاصة خلال حفلات العشاء الرسمية. فهذا يعني على رغبتها في إنهاء الوجبة في غضون 5 دقائق على أقصى تقدير .

أما إذا وضعت الملكة حقيبة اليد على الأرض، فإن ذلك يدل حسب صحيفة “ديلي تلغراف” على أنها لا تستمتع بالمحادثة وتأمل أن تأتي مساعدتها لإنقاذها. وبهذه الإشارة ستفهم المساعدة الشخصية ما تريد أن تقوله وتفعله الملكة دون الحاجة إلى طلب هذا الأمر بالكلام.

خاتم الزواج ورسالته المشفرة

من النادر جدا أن تظهر ملكة بريطانيا إليزابث الثانية من دون قفازاتها في جميع المراسيم والإحتفالات وفي حياتها اليومية. وفي حال رأيت الملكة دون قفازات فحتما ستراها تلف خاتم الزواج على إصبعها.

وتعتمد إليزابيث على حركة لف خاتم الزواج على إصبعها، لترسل رسالة إلى موظفيها بأنها ترغب في إنهاء المحادثة. وعندها تأتي مساعدتها أو أحد الموظفين للقيام باللازم.

ما قصة الزر السري

عندما تستضيف إليزابيث اجتماعا رسميا في قصر “باكنغهام” وترغب بإنهائه تضغط الملكة على زر جرس سري. لتنبه موظفيها لفتح الأبواب والسماح للضيوف بالخروج.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها