بدوي:”الجزائر اليوم دولة مؤسسات..قوتها من قوة مؤسساتها”

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي انه من واجبنا أن نتكلم على العشرية السوداء، لنعرف انه بفضل رجال الجزائر، وقيم المصالحة.

وخلال زيارته الى ولاية غليزان قال بدوي: تجاوزنا اخطر مرحلة مرت على الجزائر، وغليزان ذاقت الويلات من العشرية السوداء.

وخير دليل على ذلك ما عاشته الرنكا.

من مسؤوليتنا ان نتكلم على العشرية لنعي اهية المكاسب التي حققناها، هناك العديد من هجرو قراهم واراضيهم الفلاحية.

بسبب سنوات الخراب، وأنا أقول لكم أننا نولي اهمية كبيرة، ونوفر كل الإمكانيات المادية والمعنوية لنرافق هؤلاء العائدين إلى قراهم.

عبر توفير الكهرباء، المستشفيات، المؤسسات التربوية، وخصصنا لهذه الولاية ميزانية خاصة، حتى يعود الإعمار لتلك القرى التي طالها الإرهاب، يجب ان ندافع على هذه المكاسب.

“كاين حاسبين الجزائر مزالت في تلك المرحلة” فأقول لهم الجزائر اليوم دولة مؤسسات، قوتها في قوة مؤسساتها.