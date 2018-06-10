بدوي:«شباب أونساج لتسيير الشواطئ والدّخلة باطل»

سيتمكّن الشباب خريجي مدارس ومعاهد التكوين المهنية المتخصصة في السياحة وحاملي مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب»أونساج»، من تسيير الشواطئ خلال موسوم الاصطياف 2018.

وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تعليمات صارمة إلى ولاة 14 ولاية ساحلية من أجل الوقوف على ضمان الدخول الحر للشواطئ من خلال الحرص على التنفيذ التام والصارم لكل التعليمات الموجّهة إلى الولاة فيما يخص مجانية الشواطئ.

وشدّد بدوي، أمس، خلال افتتاح اللقاء الوطني للتحضير لموسم الاصطياف، على الحرية التامة للمصطاف في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ، مع ضرورة حرص الجماعات المحلية وكل الفاعلين على إجبارية عرض أسعار كراء هذه المستلزمات من أجل إضفاء شفافية تامة تمكّن كل العائلات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة من هذه الخدمات، مشددا على التنظيم المحكم لمواقف السيارات وأسعارها، مع ضرورة المراقبة الدائمة للجماعات المحلية لاحترام بنود عقود الامتياز التي منحتها، مع إجبار أعوان الحراسة على ارتداء لباس موحد وحمل إشارة خاصة بهم.

وفي السياق ذاته، وجّه بدوي تعليمات صارمة إلى الولاة من أجل السهر على التطبيق الميداني لهذه الإجراءات وتعزيز دور اللجان الأمنية للولايات المعنية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين لهذه الأماكن ووضع حد لكل التجاوزات، من أجل حماية حقوق ومكتسبات المصطافين وحماية هذه المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون.

من جانب آخر، كشف الوزير أنه من أجل تفعيل مخطط «دلفين»، تم تجنيد أكثر من 20 ألف دركي لضمان أمن الأشخاص والممتلكات طيلة موسم الاصطياف، وذلك بتأمين أماكن الراحة والاستجمام ومراقبة الشواطئ والغابات والمنتزهات، وكذا الوقوف على حالة الطرقات وتنظيم حركة المرور، إضافة إلى نشر تشكيلات ثابتة ومتحركة من الوحدات الإليمية مدعمة بفصائل الأمن والتدخل والفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، بهدف تأمين ومراقبة المناطق التي تعرف توافدا كثيفا للمصطافين وكذا الأماكن المعزولة غير المحروسة، حيث يهدف المخططان إلى توفير الأمن على مستوى 417 شاطئ مسموح للسباحة على طول 14 ولاية سياحية.

وشدد بدوي على ضرورة إعادة فتح مراكز العطل التابعة للبلدية ودور الشباب وقاعات الرياضة ومراكز الإيواء وكل الأماكن التي من شأنها تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين شباب الجزائر.