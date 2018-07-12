 بدوي:على مسؤولي الدولة تجسيد طموحات المواطنين

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية،أن السلطة المركزية تراقب عمل المسؤولين التنفيذيين على مستوى الولايات.

وهذا من خلال المتابعة الدقيقة لمدى تجسيد التوصيات والقرارات التي تتخذ على المستوى المركزي ومنه مراقبة مسؤولي الدولة في تجسيد طموحات المواطنين.

وذكر بدوي خلال زيارة عمل الى ولايةالطارف،أن المسؤوليات عظيمة وهي في طموح مستمر لأن مايصل الإدارة المركزية أمر مؤسف كإنشغال للمواطن الجزائري.

وخاطب الوزيرفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين بولاية الطارف،على أن إنشغالات المواطنين يجب أن تكون في صلب إهتمام المسؤولين سواء كان محليا إداريا أو منتخبا.