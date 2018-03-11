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بدوي :أرضية إفتراضية لتكوين المنتخبين المحليين عن بعد

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بدوي :أرضية إفتراضية لتكوين المنتخبين المحليين عن بعد
بقلم مروة عيجاج

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عن تخصيص أرضية إفتراضية تكنولوجية، لتكوين المنتخبين المحليين عن بعد.

وذلك خلال افتتاحه الدورة التكوينية الخاصة بالمنتخبين المحليين، بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وأكد بدوي ” أن هدف القطاع هو تكريس مبدأ عصرنة وتحديث المرفق العام، بغية وإضفاء الشفافية على ممارسة المتعاملين من المنتخبين”.

كما دعا الوزير، من المنتخبين إلى المحافظة على المكتسبات المحققة وتثمينها وتطويرها
وبخصوص التكوين، أكد الوزير أنه تم وضع فضاء الإفتراضي حيّز الخدمة أمام المنتخبين، للولوج إليه كمنصة للتكوين عن بعد.

مشيرا “أن هذا الفضاء يمسح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بالتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية، وعدم انقطاعها .

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