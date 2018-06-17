بدوي: أفتخر بالشرطة من العاصمة إلى عين قزام

قال وزير الداخلية والجمعات المحلية نور الدين بدوي انه يعتز ويفتخر بالشّرطة ورجال الأمن.

من العاصمة إلى عين قزام، مرورا بجانت وكلّ ربوع الوطن.

وفي منشور له في صفحته الرسمية بتويتر قال نور الدين بدوي أن رجل الأمن في أولى اهتماماته منذ تولّيه منصبه.

لما يقوم به من مرافقة للمواطن في كل الجوانب الاجتماعيّة، وتحلّيه بالحلم في قلبه.

وبالرّغم من حمله لصرامة تطبيق القانون على عاتقه.

وقال الوزير ان إيمانه قويّ بالتّقدّمات الّتي تحققها مؤسسة الأمن الوطني و بقوّة رجالها.

الّتي من شأنها أن تعطي الطّمأنينة لمؤسسات الدولة والمواطن.