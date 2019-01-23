بدوي: “أمرنا الولاة بالتنسيق المحكم مع مداومات هيئة مراقبة الإنتخابات محليا”

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.

وأكد بدوي خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية للهيئة اليوم، بأنه أعطى تعليمات لمصالحه للتنسيق المحكم مع مداومات الهيئة محليا.

وقال الوزير “إن وزارته مستعدة تماما لمرافقة الهيئة والتعاون معها لجعل الموعد الانتخابي المقبل ناجحا.

وأضاف بدوي بأن دائرته الوزارية شرعت اليوم في المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية، سعيا منها لتحسينها، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة.