بدوي: “أنجزنا 13 مليون “باسبور” و12 مليون بطاقة تعريف”

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن تطوير المرفق الهام هو من الأولويات التي اعتمدها رئيس الجمهورية و الوزارة.

مشيرا خلال ندوة صحفية، عقدها بمناسبة اليوم المخصص لجودة خدمات المرفق العام أنه يعد المحور الأساسي لدى الوزارة.

مشيرا إلى أن المرفق العام جعل المواطن في قلب الإهتمام ويعتبر من الأولويات التي خصص لها الرئيس حيزا خاصا ورعاها.

وشملت اكبر عملية قادتها مختلف الادارات لتحسين الخدمات وتقريب مصالحها من المواطن

حيث سطرت وزارة الداخلية برنامج ترتب عنه أكثر من تكوين المنتخبين، أين تم تكوين 1771 منتتخب و84 الف إطار، واعداد مشاريع قوانين وأهمها قانون الجماعات المحلية.

وأضاف الوزير أنه تم رقمنة 100 مليون شهادة من شهادات الحالة المدنية وعصرنة الموارد المالية والبشرية ماتعلق بتبسيط الإجراءات وتخفيفها.

كما تم إنجاز 13 مليون جواز سفر، و 12 مليون بطاقة تعريف، بالإضافة إلى 9 آلاف رخصة سياقة بيومترية.