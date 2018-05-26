بدوي: إجراءات لتكوين إطارات في تسيير الأزمات والكوارث

ذكر نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنّ الجزائر شهدت حرائق في الكثير من الولايات، أين تم إتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.

ومنها التكوين الخاص بالمنتخبين على مستوى الإدارات المحلية والبلديات في عمليات تسيير الأزمات.

وأضاف أن دائرته الوزارية تثمن كل إتفاقية بين المؤسسات العمومية وخاصة مصالح الأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للفضاء.

في رصد الكوارث، خاصة وأن الجزائر تدعّمت بـ القمر الصناعي “ألكومسات1” وهو الذي يأتي في إطار برنامج 2020

والذي يهدف بالأساس الى إستخدام التكنولوجيا في خدمة الوطن وعليه الإستغلال الأمثل خدمة للعباد والبلاد.