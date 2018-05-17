بدوي : إحصاء أزيد من 4 آلف مخالفة عمارنية خلال الثلاثي الأول من السنة

في رده على سؤال على النائب عزوق سعيدة حول البناء غير القانوني على الشريط الساحلي والتدابير المتخذة من أجل حماية الشواطئ، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.

عن تسجيل شرطة العمران 4391 مخالفة خلال الثلاثي الاول لـ 2018 على المستوى الوطني، وتمّ من خلالها تنفيذ 726 تسخيرة ادارية للهدم.

وحرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على مثل هته البناءات التي انتشرت كالفطريات.

وقال بدوي، إن وزارة الدّاخليّة تحرص على تطبيق جميع الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الساحل و تثمينه.

وتعليماتنا صارمة في هذا المجال من أجل تحقيق محيط عمراني منسجم ومبني على تسيير ناجع للأوعية العقارية عبر كامل التراب الوطني.

أمّا بخصوص ولاية بجاية، كشف وزير الداخلية، أن الولاية سجلت عمليتي هدم الأولى 73 والثانية 39 بناية غير شرعية على مستوى شاطئ واداس ببلدية توجة.

وعلى المستوى الوطني، أعلن بدوي أن مصالحه سلمت 19257 رخصة و شهادة تعمير من مجموع 26525 طلب خلال الثلاثي الاول من هته السنة، اَي بنسبة تكفل 72.59 بالمائة.