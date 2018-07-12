بدوي: إذا ثبُت الإتّهام في فيديو “الأفارقة” سنطبّق القانون بصرامة

بعد حادثة التعدّي على أطفال أفارقة من قبل مواطنين بعنابة، والتي استنكرها المجتمع المدني بشدّة على خلفية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس.

أكد نور الدين بدوي الخميس أنّ القضية محل تحقيق من قبل السّلطات الوصية، وسوف يتم تحديد هوية الفيديو كمرحلة أولية، ثم يتم تكليف لجنة تحقيق خاصة للتحري في خلفيات القضية.

وفي حال ثبت أن الفاعلين مذنبون في حق اللاجئين الأفارقة، ستتخذ إجراءات عقابية صارمة ضدهم.

وقال الوزير من معبر أم طبول موقع الإعتداء الإرهابي الجبان، أنّ الشعب الجزائري معروف بأنه ذا كرم وضيافة، وموقفنا واضح تجاه المهاجرين الأفارقة.

يُذكر أن الحادثة المذكورة محل تحقيق من قبل السلطات الولائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الساعات المقبلة