بدوي : إستراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق إلى غاية 2030

كشف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، اليوم السبت، عن وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الحرائق إلى غاية 2030.

نور الدين بدوي وخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إنطلاق الاجتماع التحضيري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات،

قال إنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي بعد الحرائق الكبيرة التي شهدتها العديد من الولايات،

والتي تتعلق بوضع إستراتيجية و صياغة وطنية لتسيير الكوارث.

مشيرا الى أن هذه الإستراتيجية تتضمن وضع مخطط ميداني للوقاية و مكافحة حرائق الغابات الى غاية 2030.

كما أوضح الوزير في كلمته أنه تم تسجيل 2992 حريق العام الماضي أدى إلى وفاة 3 مواطنين حسب الوزير.