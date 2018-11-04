بدوي: إعانات مالية للبلديات الفقيرة

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه تم إتخاذ العديد من التدابير والإجراءات ضمن مشروع ميزانية الوزارة.

مشيرا خلال منشور له على صفحته “بالفايس بوك”، أنه سيتم إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية نظرا لصعوبة تجسيدها ميدانيا.

مؤكدا أنه تم إقرار تدابير جديدة ومحفزة للجماعات المحلية لتجسيد المشاريع لفائدة المواطنين.

أين تم الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانة لفائدة جماعات محلية أخرى، خاصة وأن بعض الجماعات المحلية تسجل فائضا سنويا.

في الإيرادات والتي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، خاصة البلديات التي لديها إيرادات معتبرة تفوق حاجياتها.

في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.