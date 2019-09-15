بدوي: إنشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا لدعم المؤسسات الناشئة

كشف الوزير الأول نورالدين بدوي عن إجراءات جديدة لصالح الشباب المقاول أبرزها إنشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا وصندوق وطني لدعم المؤسسات.

كما سيتم استحداث الصندوق الوطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة ويدخل في إطار تكريس ثقافة المقولاتية باعتبارها محرك للإقتصاد الوطني.

كما أعلن الوزير الأول خلال مشاركته في الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة عن إحتضان الجزائر لتظاهرة سمارت أفريكا سنة 2020.

وأضاف الوزير، أن هذه المؤسسات ستكون محل متابعة ومرافقة خاصة بتوفير الظروف الملائمة لبروزها وتوسعة نشاطها.

كما تعفى المؤسسات الناشئة من الضرائب والرسوم كإجراء حمله مشروع قانون المالية 2020.