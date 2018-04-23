بدوي: ارتفاع الطلب على السكن الريفي يعكس جهود الدّولة لإعمار المناطق الرّيفية

كشف وزير الدّاخلية والجماعات المحليّة نور الدين بدوي، من قصر المؤتمرات الإثنين، عن جهود الدولة الجزائرية في ترقية المناطق الرّيفية والصحراوية.

من خلال التسهيلات و المشاريع التكميلية ودعم المشاريع الإستثمارية المصغرة، وتشجيع الشباب للدخول في عالم المقاولتية.

فارتفاع الطلب على السكن الريفي يعكس لوحده حسب بدوي رعاية البلاد لإعمار المناطق الريفية وزيادة نشاطها وتنويعها من خلال البرامج المتكررة.

كسبيل المثال المخطط الوطني للتنمية الريفية، والذي عزز بالصندوق للتنمية الريفية، وبرنامج تكثيف انظمة الإنتاج، والعمل على توحيد الزراعات.

فضلا عن برنامج تطوير الإنتاج الوطني الذي يعل على تحسين الإنتاج لتخفيف عبأ الفاتورة الغذائية.

وعن استغلال مناطق الجنوب كشف ذات المتحدث خلال جلسات الفلاحة المنظمة أن صحراءنا ورغم قساوة المناخ والهضاب، أصبحت محطّ أنظار واهتمام.

نظرا لجهود ابنائها وجهود ولايات أخرى.

وأحصى بدوي في ذات السياق خيرات الضحراء الجزائرية التي تزخر بها من خلال أجود المحاصيل الزراعية التي تجنيها الجزائر من الأرض.

والتي تعدّت في غالب الأحيان أكثر من محصول واحد ما رشّحها للتوجه إلى التصدير ، قائلا بدوي :” فالحاجة إلى الأسواق المجاورة وأقصد بالقول القارة الإفريقية، أصبحت مطلبا للعديد من الفلاحين”