بدوي: الأئمة ورجال الفن والثقافة هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة
بدوي
قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن إشراكنا بمنتدى محاربة الهجرة غير الشرعية الأئمة ورجالات الثقافة والفن والإعلاميين.
نابع من إيماننا بأن هؤلاء هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة، ودوهم فعال في معالجة كل المسائل المجتمعاتية.
واعتبر بدوي بأن هذه الفئات هي قادة الرأي في المجتمع، وأنه أصبح لزاما مباشرة العمل الميداني لمعالجة الظاهرة والتصدي لها.
وأوضح وزير الداخلية بأنه لا بد من إعداد استراتيجية تعتمد على مقاربة جديدة تقوم على مبدأ إشراك جميع الأطراف الفاعلة.
-
تم اليوم في غرداية إنقاذ 4 اشخاص من عائلة واحدة تعرضوا للإختناق بغاز المتسرب من موقد بمسكنهم في حي بن سمارة.
وسمح التدخل الفوري لأعوان الحماية…
-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطريق السيار شمال جنوب بمقطعه الرابط بين ولاية البليدة وولاية المدية.
الفيديو يبين ان نسبة الاشغال في مرحلة متدقدمة في…
-
بلغت صادرات ولاية ميلة خارج إطار المحروقات سنة 2018، مليون و446 ألف أورو، بزيادة 18 من المائة عن سنة 2017.
وكشف مدير غرفة الصناعة والتجارة بمي…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)