بدوي: الأئمة ورجال الفن والثقافة هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن إشراكنا بمنتدى محاربة الهجرة غير الشرعية الأئمة ورجالات الثقافة والفن والإعلاميين.

نابع من إيماننا بأن هؤلاء هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة، ودوهم فعال في معالجة كل المسائل المجتمعاتية.

واعتبر بدوي بأن هذه الفئات هي قادة الرأي في المجتمع، وأنه أصبح لزاما مباشرة العمل الميداني لمعالجة الظاهرة والتصدي لها.