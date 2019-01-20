بدوي: الأئمة ورجال الفن والثقافة هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة

الوطني
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بدوي: الأئمة ورجال الفن والثقافة هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة بدوي
بقلم موسى.ب

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن إشراكنا بمنتدى محاربة الهجرة غير الشرعية الأئمة ورجالات الثقافة والفن والإعلاميين.

نابع من إيماننا بأن هؤلاء هم الركن الأساسي في بناء قواعد الأمة، ودوهم فعال في معالجة كل المسائل المجتمعاتية.
واعتبر بدوي بأن هذه الفئات هي قادة الرأي في المجتمع، وأنه أصبح لزاما مباشرة العمل الميداني لمعالجة الظاهرة والتصدي لها.
وأوضح وزير الداخلية بأنه لا بد من إعداد استراتيجية تعتمد على مقاربة جديدة تقوم على مبدأ إشراك جميع الأطراف الفاعلة.

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