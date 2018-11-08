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بدوي: الإنارة بالطاقة الشمسية بديل الكهرباء إبتداءا من سنة 2020

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بدوي: الإنارة بالطاقة الشمسية بديل الكهرباء إبتداءا من سنة 2020
بقلم نسرين محفوف

قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إنه يتم إعداد خارطة طريق من أجل وضع نموذج جديد لاستهلاك الطاقة الشمسية.

وأورد اليوم في الكلمة التي ألقاها اليوم حول الانتقال الطاقوي بالجزائر، إن هذه الخارطة ستسهم في تخفيض معدلات استهلاك الطاقة.

كما ستحمي البيئة وتشجع على نشوء مؤسسات شبانية تعنى بهذا المجال، وما لذلك من أثر على خلق مناصب شغل.

وقال إن الوضع المادي للبلديات حتم علينا ايجاد البديل، خاصة وأن فاتورة الكهرباء باتت تشكل عائقا على الخزينة المحلية.

وستمتد فترة تجسيد المشروع آفاق 2020 بقيمة مالية تقدر بـ 40 مليار سنتيم.


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