بدوي: الجزائر وصلت إلى مستوى عال من التنمية

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر وصلت الى مستوى عالي من التأهيل في مختلف مجالات التنمية.

وبصفة خاصة ما تعلق بالإحتياجات اليومية للمواطن الجزائري من سكن وربط بالغاز والكهرباء وطرقات.

وذكر الوزير خلال زيارة يقوم بها الى ولاية سطيف أن الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس بوتفليقة حققت التنمية الشاملة.

وأن التحدي الأساسي للجزائر هو الإستغلال الإقتصادي لجملة المكاسب المحققة لخلق الثرورة ومناصب شغل جديدة.

كما ذكر الوزير أن الجانب الإجتماعي مجسد اليوم في الميدان من خلال سياسات الحكومة التي تطبق برنامج الرئيس بوتفليقة.

مؤكدا أن الجزائر دولة إجتماعية بإمتياز، داعيا جميع المنتخبين والإطارات على المستوى المحلي التحلي بروح عالية من الوعي بالإنجازات المحققة.