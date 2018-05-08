بدوي: الدولة عازمة على التكفل بانشغالات الحرس البلدي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الدولة ستبقى وفية لعائلات الحرس البلدي وضحايا الإرهاب للتكفل بانشغالاتهم.

وأضاف بدوي خلال اللقاء الذي يجمعه بممثلي الحرس البلدي بولاية سطيف، أن الدولة لن تتخلى عن دعم ومرافقة عائلات الحرس البلدي.

مشيرا إلى أن الدعم سيكون أيضا لعائلات ضحايا الإرهاب التي بقيت الجزائر واقفة بسببهم دون أن ننسى عناصر الجيش الوطني.

وأكد الوزير أن الدولة الجزائرية تعهدت بالتكفل بانشغالاتهم ونمضي معهم للقضاء على الإختلالات التي لاحظناها في السابق.

مضيفا أنه ماوصلت إليه الجزائر هو تجسيد التعهد وتم التكفل بالعديد من الإنشغالات الخاصة بفئة الحرس البلدي.

مؤكدا المواصلة والعزم على المضي دائما في مرافقة الفئات وعائلاتهم في كل الاوقات.