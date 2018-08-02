بدوي: الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها

قال وزير الداخلية والجماعات المحليّة، نور الدين بدوي، إنّ مجهودات جبارة بُدلت لتصل التنمية إلى كلّ شبر من الوطن.

ونقل الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع “تويتر”، القول عن بدوي: حيث أكّد كلّ المكاسب التي ننعم بها ما كانت لتتحقق لولا التضحيات الجسام لأبنائنا من ربوع الوطن”.

مضيفا أنّ أفراد الجيش والتفاف مواطنينا حول مسعى المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتابع، بأنّ الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها وستضرب بيد من حديد.

ولن يجد سوى الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة.

مضيفا أنّ:” على أولئك الّذين يريدون أن يقتاتو من يوميات المواطن عشية كل استحقاق سياسي.

مغردين خارج السرب أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ودعمه الكامل واللاّمشروط لأمن واستقرار بلده.

وكذا التفافه حول جيشه.