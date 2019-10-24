بدوي: ” الراحل علي فضيل استطاع أن يفتك مكانته في المجال الإعلامي”

أبرق الوزير الأول، نور الدين بدوي، برقية تعزية، الى عائلة الإعلامي الراحل، ورئيس مجمع الشروق، علي فضيل.

وفي البرقية، قدم بدوي تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم علي فضيل، والأسرة الإعلامية كافة، وأسرة مجمع الشروق على وجه الخصوص.

وعبر بدوي عن بالغ تأثره، برحيل أحد الإعلاميين البارزين، الذين استطاعوا أن يفتكوا مكانة في المجال الإعلامي.

وقد انتقل الى رحمة الله صبيحة اليوم الخميس الرئيس المدير العام لمجمّع الشروق الأستاذ والزميل الإعلامي علي فضيل.

وأصيب فقيد الأسرة الإعلامية علي فضيل، بوعكة صحية ألزمته الفراش، لتتدهور حالته الصحية وينتقل إلى جوار ربه.