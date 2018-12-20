بدوي: الشرطة الجزائرية بلغت مستوى راقي من الإحترافية

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر عازمة على المواصلة وتعزيز صرحها المؤسساتي.

مشيرا خلال إفتتاح أشغال الإحتفالات الرسمية بعيد الشرطة العربية، أن الشرطة الجزائرية بلغت مستوى راقي.

واستطاعت بتضحيات نسائها ورجالها تحقيق مكاسب في العديد من المناسبات الاحترافية ومستديرة بنبراس العلم والمعرفة.

ناهيك عن استثمارها في المورد البشري والتحكم في التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أنها مفخرة لنا جميعا ونستند في خبراتها في المجالات الأمنية.

مؤكدة بذلك مدى نجاعة طرق عملها وكثافة منتسبيها وحسن أدائها.

وأضاف الوزير أن الإحتفال بالعيد العربي للشرطة هو تأكيد على دعم الحكومة للشرطة الجزائرية ومرافقتها في مسار تحقيق ما يصبو إليه من أهداف.

تضمنتها خطط عملية محكمة لتطوير قدراتها المادية والبشرية أكثر حتى تكون رائدة تستدعي اليقظة وتظافر الجهود الأمنية.

مؤكدا أن الشرطة الجزائرية أبت أن تكون رهينة للعمل الروتيني وعملت على اطلاعها في مهمة توسيع نطاق نشاطها الجواري.

وهو تفتح على المحيط الخارجي وعلى كافة فعاليات المجتمع بالاضافة الى خلق فضاءات شراكة عالمية مع مختلف الفاعلين.