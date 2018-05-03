بدوي: الصّحفيون هم “الشّركاء الأساسيين” في العمل الذي نقوم به

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في لقاء جمعه بالصّحفيين اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للصّحافة، معتبرا الصّحفيين الشركاء الأساسيين في العمل الذي يقوم به على المستوى المحلي والمركزي.

مخاطبا بدوي الصّحفيين بمواصلة المسار والنضال المهني، في سبيل رفع التحدّي، واصفا المهنة بمهنة المتاعب، مهنة المشقات والمصائب، منوّها في هذا الصدد بالأداء والرسالة النبيلة التي يسعى الصحفيين إيصالها إلى المواطنين.

قائلا : “يجب أن نكون على علم بما تقدموه من خدمات كبيرة للمواطن الجزائري، من خلال إيصال رسائله، معاناته، ومن خلال ما وصلنا إليه من تحديات وإصلاحات”.

وذكر بدوي بمناسبة اللقاء الرمزي، أن الصجافة الجزائرية لم تصل بعد إلى تلك القيم والسلالة المنتظرة، التي أصبحت مدسترة، والعمل مع بعض سوف تصل إلى تلك التحديات.