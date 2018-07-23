بدوي: “العقار صناعيا كان أم فلاحيا سينزع ممن لا يستغله”

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، من سعيدة أن العقار صناعيا كان أم فلاحيا سينزع ممن لا يستغله.

وأضاف بدوي أنه لا يعقل أن نترك العقار لمن لا ينحز أي دراسة أو يتقدم في الاشغال في مدة سنة.

مشيرا أن دعمنا وتشجيعنا سيكون لمن ينحرون فعلا المشاريع الناجحة لأنهم هم من يخلقون مناصب الشغل.

للتذكير: فقد قام اليوموزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي بزيارة عمل قادته إلى ولاية سعيدة.

للوقوف على أهم المشاريع التنوية، ودرجة التقدم في الانجاز، وأيضا من أجل سماع إنشغالات المواطنين.