بدوي : القضاء فصل في ترحيل المهاجريين غير الشرعيين والجزائر طبقت القانون

علق وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على تداعيات قضية ترحيل مهاجريين غير شرعيين أن القضاء حكم وفصل في الأمر والدولة الجزائرية طبقت الأحكام ونحن دولة مؤسسات نتحفظ عن ذكر المعطيات الأمنية.

بدوي وفي تدشينه لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في عين قزام أرسل رسالة الى المواطن الجزائري أن الدولة الجزائرية تضمن للمهاجرين غير الشرعيين عند ترحيلهم الى أوطانهم حقوقهم الإنسانية.

مضيفا أنه ليس من عادتنا إظهار أعمالنا الإنسانية لكن نريد أن نوضح ان الدولة الجزائرية تحترم مبدأ حقوق الإنسان وعند تهجير المهاجرين غير الشرعيين نتعامل مع المنظمات الدولية وفق ميثاق حقوق الانسان.