بدوي: المؤسسات العمومية خط أحمر

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، اليوم السبت، إن المؤسسات العمومية خط أحمر، ولا يجوز لأي كان التطاول عليها.

وخلال تكليفه من طرف رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، بتدشين محطة الطاقة الشمسية بحاسي مسعود، قال إن المؤسسات العمومية رمز النجاح.

وفي حديثه عن المحطة، قال إنها ثمرة نجاح شراكة جزائرية-إيطالية، كما تعد من المنشآت التي تندرج ضمن المشاريع الهيكلية للبلاد

وأشار أن سوناطراك، ورغم التحديات التي تواجهها تسير نحو خطى المستقبل، معتبرا إياها القلب النابض والمحفز للنمو.

ودعا بالمناسبة، المؤسسات الأخرى الخاصة أو العمومية للسير على خطى سوناطراك.