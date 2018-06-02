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بدوي: المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء

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بدوي: المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء
بقلم إيمان علي إسماعيل

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم السبت، إنّ المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء، مشدّدا على ضرورة  تغيير طريقة استهلاك الطاقة.

نور الدين بدوي وخلال الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة انطلاق أشغال ملتقى الجماعات المحلية في قلب الإنتقال الطاقوي،

قال إن المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء على مستوى الجماعات المحلية.

مشيرا إلى أن استهلاك الطاقة بالمساجد و المؤسسات التربوية والمنشآت التابعة للجماعات المحلية، تشكل عبئ على الميزانية.

والتي تمثل 5 بالمائة من الميزانية حسب الوزير.

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التعليقات (1)

  • عمر

    يعني هذا فقط ما شغل اهتمامك المساجد التي يعبد فيها الله, أنتم مشكوك في أمركم

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